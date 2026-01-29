الذهب قرب 5600 دولار مع الإقبال على أصول الملاذ الآمن

وطنا اليوم:صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم الخميس 2.1% إلى 5511.79 دولار للأونصة بعد أن بلغ 5591.61 دولار في وقت سابق.

يأتي ذلك مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولاراً.

وقال محللون في أو.سي.بي.سي في مذكرة: “أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية”، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأضافوا: “لم يعد الذهب مجرد وسيلة للتحوط من الأزمات أو التضخم؛ بل أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه أصل محايد وموثوق به لتخزين القيمة، كما أنه يوفر تنويعا عبر نطاق أوسع من أنظمة الاقتصاد الكلي”.

وكسر الذهب حاجز 5000 دولار للمرة الأولى يوم الاثنين وارتفع بأكثر من 10% حتى الآن هذا الأسبوع، مدفوعا بمزيج من العوامل منها الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتراجع الدولار.

وقال محلل السوق لدى آي.جي توني سيكامور: “على الرغم من أن طبيعة الارتفاع تشير إلى أن التراجع ليس بعيداً، فمن المتوقع أن تظل الأساسيات داعمة طوال عام 2026، مما يجعل أي انخفاضات فرصا جذابة للشراء”.

ولا يزال التوتر الجيوسياسي قائما بعد أن حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران أمس الأربعاء على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا فإن الهجوم الأميركي التالي سيكون أسوأ بكثير.

وردت طهران بالتوعد بضرب الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدعمهما.

من ناحية أخرى، قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمس كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وعليه عزز المتعاملون توقعاتهم بخفض البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في يونيو/حزيران، ولكن ليس قبل ذلك.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إن التضخم في ديسمبر/كانون الأول كان على الأرجح أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويستفيد الذهب، وهو وسيلة تقليدية للتحوط من عدم اليقين والتضخم، من أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع سعر المعدن الذي لا يدر عائداً بأكثر من 27% حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 64% في 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 118.061 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 119.34 دولار في وقت سابق. وتلقت الأسعار دعما من طلب المستثمرين الباحثين عن بدائل أرخص للذهب، إلى جانب نقص المعروض وزخم الشراء. وقفز المعدن بأكثر من 60% حتى الآن هذا العام.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2710.20 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2918.80 دولار يوم الاثنين. لكن البلاديوم هبط 1.3% إلى 2048.14 دولار للأونصة.