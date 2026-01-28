مدير الأمن العام يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة

وطنا اليوم:افتتح مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، مبنى مركز حدود العقبة الجديد، امتداداً للنهج الاستراتيجي لمديرية الأمن العام الهادف إلى تطوير البُنى التحتية للمراكز الحدودية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها.

وأكد اللواء المعايطة، حرص مديرية الأمن العام على ترجمة التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الوطني، وضمان استدامة تقديم خدمات متطورة وشاملة للمواطنين والمقيمين والمسافرين على مدار الساعة، من خلال مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام.

وبيَّن اللواء المعايطة، الأهمية الكبيرة التي توليها مديرية الأمن العام للمراكز الحدودية، باعتبارها واجهة حضارية واقتصادية تعكس صورة المملكة المشرقة، حيث تشكل ركيزة أساسية في دعم الحركة التجارية والسياحية، لافتاً أن المبنى الجديد سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين والقادمين إلى المملكة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل حركة النقل، بما ينسجم مع الزخم السياحي والتجاري المتزايد الذي تشهده مدينة العقبة.

وجال اللواء المعايطة في مختلف أقسام ومرافق مبنى مركز حدود العقبة الجديد، حيث اطلع على التجهيزات والأنظمة التقنية والفنية المعتمدة فيه، مثمناً جهود القائمين على إنجاز المشروع وفق الرؤى والخطط الموضوعة