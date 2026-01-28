بنك القاهرة عمان
حماس: جاهزون لتسليم الحكم إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أكّدت حركة حماس الأربعاء أنها جاهزة لنقل كامل للحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية مشدّدة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ودون “عوائق إسرائيلية”.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم: “هناك بروتوكولات جٌهزت، ملفات قد أُتمت، ولجان تشرف على عملية التسليم بحيث نكون أمام عملية تسليم كاملة للحكم في قطاع غزة إلى هذه اللجنة” الوطنية.
وأضاف قاسم: “يجب أن يتم فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بشكل كامل و(ضمان) حرية الدخول والخروج إلى قطاع غزة دون أية عوائق إسرائيلية”.


