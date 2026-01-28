مذكرات تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA

وطنا نيوز -امين المعايطه

في إطار التعاون الفني و التقني المشترك بين الجانبين، وقع رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة السيد “شادي رمزي” المجالي، وماكوتو كاناغاوا” مدير أول للتنمية الحضرية والإقليمية في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، قائد فريق المشروع، وبحضور مفوض شؤون البنية التحتية و الحضرية الدكتور المعتصم الهنداوي،مذكرات التفاهم لتعزيز و بناء قدرات منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة في مجال المدينة الذكية وذلك لاطلاق مشروع « Smart City و تعزيز قدرات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مجال المدينة الذكية.

ويهدف التعاون الفني والتقني إلى إطلاق المخطط الشمولي للمدينة الذكية في العقبة، وبناء القدرات المؤسسية في مجالات وتطبيقات المدن الذكية، إلى جانب إطلاق حزمة من المشاريع التجريبية (Pilot Projects) في مجالات الحوكمة والإدارة العامة الذكية، البنية التحتية الذكية، المرور والنقل الذكي، البيئة الذكية، السياحة الذكية، الاقتصاد الذكي، الطاقة الذكية، إدارة الكوارث والمخاطر الذكية، و البنية الحضرية الذكية. على أن يبدأ تنفيذ المشروع في النصف الاول من العام الحالي.

وأكد الدكتور الهنداوي أن توقيع وثائق و مذكرات التفاهم بين الطرفين يأتي ضمن مسار التحول الذكي في مختلف مجالات الحياة اليومبة والعامة في مدينة العقبة، وضمن مشروع «تعزيز قدرات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مجال المدينة الذكية».موضحًا أن المشروع يندرج ضمن محاور الخطة الاستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (2024–2028)، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة وضمن محور «الأردن الذكي» ، الذي يركّز على الاستثمار في البنية التحتية الذكية كرافعة رئيسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية والحضرية.

مشيرا إلى أن هذا التوجّه يهدف إلى تعزيز موقع مدينة العقبة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على إدراجها ضمن أفضل 100 مدينة في العالم وفق مؤشرات المدن الذكية وجودة الحياة.

و بيّن الهنداوي أن تنفيذ المشروع سيعتمد نهجا عمليا قائما على نقل المعرفة و توطين الخبرات، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية والبيانات في دعم اتخاذ القرار، و بما ينعكس على تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات الحضرية، وتعزيز جاهزية السلطة والمؤسسات المعنية لتنفيذ مشاريع حضرية ذكية وفق أفضل الممارسات الدولية.

واصاف الدكتور الهنداوي بأن هذا المشروع يأتي في سياق دعم تنفيذ المخطط الحضري الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (2020–2040)، وبما يسهم في تعزيز تنافسية مدينة العقبة كمدينة ذكية ومستدامة تخدم المواطنين والمستثمرين والسياح والزوار، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.