الأردن.. الذهب يسجل ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق

28 يناير 2026
وطنا اليوم:قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية الأربعاء إلى أعلى مستوى قياسي، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا لدى المواطنين في السوق المحلية، 106.60 دنانير لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 102.20 دينار للشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 121.70 و94.70 و74 دينارا على الترتيب.


