هل دقت ساعة الحرب .. ترامب يعلن توجه أسطول حربي آخر نحو إيران

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن “أسطولاً” أميركياً آخر يتجه نحو إيران، وأعرب عن أمله في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

وقال ترامب في خطاب: “هناك أسطول آخر رائع يتجه نحو إيران الآن”. وأضاف: “آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق”.

وتمركزت الثلاثاء قوة ضاربة تابعة للبحرية الأميركية تقودها حاملة طائرات في الشرق الأوسط حيث أكدت إيران عزمها الرد على أي هجوم، في حين أعرب الرئيس ترامب عن اعتقاده بأن الجمهورية الإسلامية ما زالت تسعى للحوار.

في هذا الوقت، تواصلت التوقيفات في إيران الثلاثاء على خلفية الاحتجاجات. وقالت منظمات حقوقية إيرانية في الخارج إن السلطات اعتقلت 41 ألفا و880 شخصا، في ظلّ حجب الإنترنت منذ الثامن من يناير.

ولم تستبعد واشنطن تدخلا عسكريا جديدا ضد طهران ردا على قمع الاحتجاجات، والذي أسفر بحسب منظمات حقوقية تعمل من الخارج عن مقتل آلاف الأشخاص.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وصول مجموعة ضاربة بقيادة حاملة الطائرات الأميركية “أبراهام لينكولن” إلى المياه الإقليمية للشرق الأوسط، من دون الكشف عن موقعها الدقيق.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع “أكسيوس” الاثنين “لدينا أسطول كبير قرب إيران، أكبر من الأسطول قرب فنزويلا”، ملمحا بذلك إلى العملية العسكرية التي نفذتها قواته في فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

لكنه أضاف “إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. أعلم ذلك. اتصلوا عدة مرات. يريدون الحوار”.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي رفيع “في حال أرادوا التواصل معنا، وهم يعرفون الشروط، سنتباحث”.

وذكر موقع أكسيوس أن ترامب رفض مناقشة الخيارات التي قدمها له فريق الأمن القومي، أو تحديد ما يحبِّذ منها.

في المقابل، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن إسرائيل ستردّ في حال تعرّضت لهجوم من إيران، محذّرا من أن الجمهورية الإسلامية ستواجه قوة “لم ترها من قبل”.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون “إذا ارتكبت إيران الخطأ الجسيم بمهاجمة إسرائيل، فسنردّ بقوة لم ترها إيران من قبل”.

والثلاثاء، نقلت وكالة “فارس” عن المساعد السياسي لقائد القوة البحرية في الحرس الثوري محمد أكبر زاده قوله “الدول المجاورة صديقة لنا، لكن إن استُخدمت أراضيها أو أجواؤها أو مياهها ضد إيران، فستُعتبر دولا معادية”.

ونقلت صحيفة همشهري الإيرانية المحافظة الثلاثاء عن المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني قوله “إذا ارتكبت حاملة طائراتهم خطأ ودخلت المياه الإقليمية الإيرانية، فستُستهدف”.

وقالت صحيفة “جافان” الإيرانية المحافظة إن إيران “مستعدة لرد واسع النطاق”، وقد تقدم على السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة.

وفي ساحة “انقلاب” وسط طهران، رفعت لوحة إعلانية جديدة مناهضة للولايات المتحدة لحاملة طائرات أميركية يتمّ تدميرها