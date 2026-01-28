ولي العهد السعودي: المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمل ضد إيران

وطنا اليوم:قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي عمل ضد إيران، فيما رحّب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأي مسار يُفضي للسلام ومنع الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي مع بزشكيان على موقف المملكة باحترام سيادة إيران، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها بأي عمل ضد إيران.

وشدد ولي العهد السعودي على دعم جهود حل الخلافات بالحوار بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن بزشكيان قوله إن إيران مستعدة دائما، في إطار القوانين الدولية ومع الحفاظ الكامل على حقوقها، لاستقبال أي مسار يؤدي إلى السلام، والهدوء ودرء الصراع والحرب.

وقال بزشكيان إن واشنطن وإسرائيل دعمتا المحتجين في إيران، مؤكدا أن “تهديدات واشنطن تهدف لزعزعة الأمن بالمنطقة، والتفاوض من وجهة نظر الأمريكيين يعني تنفيذ ما يطلبونه، وهذا لا يُعتبر مفاوضات”.

وأضاف “كنا نتفاوض مع الأمريكيين عندما هاجمونا عسكريا أمام أعين جميع شعوب العالم، وتوصلنا إلى اتفاق وتفاهم في التفاعل مع الدول الأوروبية”، موضحا أن الأمريكيين هم من نقضوه ولم يلتزموا به.

والسبت الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حاملة الطائرات لينكولن و3 مدمرات مرافقة وصلت، الجمعة، إلى المحيط الهندي، في طريقها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية بخليج عمان، وسط التهديد الأمريكي لإيران.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، اندلعت احتجاجات في إيران واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، بدأت بالعاصمة طهران قبل أن تمتد إلى عدد من المدن، في وقت أقر فيه الرئيس بزشكيان بحالة السخط الشعبي، وتعهّد بالعمل على تحسين الأوضاع.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تلويحات أمريكية بتنفيذ هجوم عسكري ضد النظام في إيران، الذي يعتبر أن واشنطن تسعى، عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي والسعي إلى تغيير النظام.

وفي يونيو/حزيران 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، فردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار