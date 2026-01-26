الخرابشة: تزويد سوريا بالغاز رفع ساعات التزويد الكهربائي إلى 14 ساعة

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، إنّ كمية الغاز الطبيعي المطلوبة حاليا لتوليد الطاقة الكهربائية في سوريا تبلغ نحو 4 ملايين متر مكعب، وذلك في إطار الدعم الذي يقدمه الأردن لسوريا.

وأوضح الخرابشة أن هذا الدعم يأتي بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتقديم كافة أشكال الدعم التي تحتاجها سوريا في مختلف القطاعات، مشيرا إلى وجود تعاون مستمر بين الأردن وسوريا في مجال الطاقة.

وبيّن أن سوريا تواجه نقصا في الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن الأردن يستغل البنية التحتية المتوفرة على الجانب الأردني لاستقطاب الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، ومن ثم تغييزه وضخه عبر خط الغاز العربي إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في جنوب سوريا.

وأشار إلى أن هذه الكميات من الغاز تسهم في توفير الوقود اللازم لمحطتين رئيسيتين في جنوب سوريا، ما أدى إلى رفع ساعات تزويد الكهرباء من نحو ساعتين إلى 14 ساعة يوميا.

وأضاف أن سوريا تستورد كميات من الغاز عبر الأردن وكميات أخرى من خلال شمال سوريا، موضحا أن الاستيراد من الجهتين الجنوبية والشمالية أسهم في زيادة ساعات التزويد الكهربائي بمقدار 12 ساعة، لتصبح 14 ساعة بدلا من ساعتين.

وأكد الخرابشة أنه ووفق توجيهات جلالة الملك، يضع الأردن إمكانياته كافة تحت تصرف الأشقاء في سوريا، لمساعدتهم في تطوير مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة.

ووقّعت الأردن وسوريا، في دمشق، اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، تهدف إلى تزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية، بما يسهم في دعم قطاع الكهرباء السوري والتخفيف من حدة النقص في الطاقة.

وتنص الاتفاقية على قيام الأردن بتزويد الجانب السوري بنحو (4) ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، أي ما يعادل نحو (140) مليون قدم مكعب، حيث ستسهم الكمية بشكل مباشر في تحسين استقرار منظومة الكهرباء في سوريا ودعم تشغيل محطات التوليد.

وبدأ الأردن فعليا بتزويد سوريا بالغاز اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، بكميات تراوحت بين (30–90) مليون قدم مكعب يومياً، في إطار دعم عاجل لقطاع الطاقة السوري، والمساهمة في تقليل ساعات الانقطاع الكهربائي.

ووقّع الاتفاقية عن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مديرها العام سفيان البطاينة، وعن الشركة السورية للبترول (SPC) نائب الرئيس التنفيذي للشركة هشام الصالح ، وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ونظيره السوري محمد البشير، والسفير الأردني لدى سوريا سفيان القضاة.