كتلة العمل الإسلامي النيابية تثمن التوجيهات الملكية لإعادة هيكلة الجيش وتعزيز قوة الردع الأردنية

*كتلة “العمل الإسلامي” : قواتنا المسلحة درع الوطن تشهد أسوار القدس وأرض الكرامة لتاريخ بطولاتها*

بسم الله الرحمن الرحيم

*تصريح صحفي صادر عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية*

*( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )*

وطنا اليوم:تثمن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة الجيش العربي، والتي تأتي في ظل تحديات كبرى تعيشها المنطقة ولما تستدعيه التطورات والمستجدات التي تتطلب مواكبتها على كافة الصعد البشرية والتقنية.

إن قواتنا المسلحة درع الوطن وسياجه المنيع، سطر تاريخها بطولات خالدة على أسوار القدس وفي ميادين الفداء وعلى أرض الكرامة، وإن إعدادها ودعمها وتعزيزها بما نستطيع من قوة واجب .

لقد شكلت الكفاءات العسكرية والأداء الاحترافي لأبناء قواتنا الباسلة خبرات أفادت في تطوير وبناء المنظومة العسكرية في المنطقة العربية، وهي اليوم وبناء على التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش العربي تستمر بخطى ثابتة في طريق البناء عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة والقدرات السيبرانية.

إن ما نواجهه من تهديدات وما تشهده المنطقة من تحولات تحتاج منا تعظيم قوة الردع العسكرية الأردنية وتعزيزها، وجاءت التوجيهات الملكية لتضع الجميع أمام مسؤوليتهم في مسيرة النهضة والفخار والقوة لدولتنا.

*كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية*

*عمان – الأردن*

تاريخ ٧ / شعبان / ١٤٤٧ هـ

الموافق ٢٦ / ١ / ٢٠٢٦ م