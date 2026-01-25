الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

وطنا اليوم:انخفضت أسعار البنزين بنوعيه (95، 90)وارتفعت أسعار الديزل والكاز في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للنشرة، انخفض بنزين أوكتان 95 من 621 دولارا الى 618 دولارا للطن، بنسبة 0.5 بالمئة وانخفض بنزين أوكتان 90 من 608 الى 603 دولارات للطن بنسبة 0.8 بالمئة.

وارتفع معدل سعر الديزل من 568 دولارا للطن إلى 582 دولارا بنسبة 2.5 بالمئة وارتفع معدل سعر الكاز من 624 الى 632 دولارا للطن بنسبة 1.3 بالمئة.

كما ارتفع معدل سعر زيت الوقود من 343 إلى 359 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 بالمئة.

وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 488 الى 520 دولارا للطن بنسبة 6.6 بالمئة، وارتفع معدل سعر خام برنت من 66 دولارا للبرميل الى 67 دولارا بنسبة 1.5بالمئة