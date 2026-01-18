بنك القاهرة عمان
شركس : مليار دينار موجودات قطاع التأمين في الأردن

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:كشف محافظ البنك المركزي عاظل شركس أن موجودات قطاع التأمين في الأردن تقدر بنحو مليار دينار.
وقال شركس خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك 19 شركة تأمين، منها واحدة مجازة للتأمين على الحياة، و7 شركات لممارسة التأمينات العامة، و11 شركة لممارسة باقي التأمينات.
وأضاف أن مشروع القانون يضمن حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
وأشار شركس إلى أن مشروع القانون جاء لتعزيز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف.
وبيّن أن البنك المركزي وجد من خلال رقابته على أعمال التأمين وجود ممارسات خاطئة بحقوق المؤمن عليه، وبحق شركات التأمين.
وأوضح أن شركات التأمين لها دور مهم في التأمين على حوادث المركبات والصحة والحريق وغيرها


