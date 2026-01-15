اتفاقية تشغيل تجاري لشركة ايركايرو بين مطار مدينة عمّان وأسيوط المصرية

وطنا اليوم:وقعت شركة المطارات الأردنية، اليوم الخميس، اتفاقية تشغيل تجاري لمطار مدينة عمان مع شركة إيركايرو للطيران.

وبموجب الاتفاقية ستقوم إيركايرو بتشغيل رحلات جوية منتظمة بين مطار مدينة عمان ومدينة أسيوط في صعيد جمهورية مصر العربية.

وأكدت إيركايرو ان الاتفاقية تسهم في تعزيز حركة السفر الجوي بين الأردن ومصر، وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين، لا سيما أبناء الجالية المصرية، إضافة إلى دعم حركة السياحة والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وأشارت الشركة الى ان أولى رحلاتها ستكون في 23 من الشهر الحالي، وبمعدل رحلتين أسبوعيا كل أربعاء وجمعة.

وقالت ان الاتفاقية جاءت في إطار تعزيز التعاون المشترك وتوسيع شبكة وجهات الشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية احمد العزام أهمية التشغيل التجاري للمطار في تعزيز السياحة في المملكة وتوفير طيران منخفض التكاليف للمواطنين الراغبين بالسفر إلى دول الإقليم وأوروبا.

وأشار إلى أن الشركة وفرت كل متطلبات شركات الطيران منخفض التكاليف من أجل استقطابها للتشغيل التجاري من مطار مدينة عمان، بعد الحصول على الترخيص الرسمي من هيئة تنظيم الطيران المدني.

وقام وكيل شركة إيركايرو ومدير المبيعات في المملكة أحمد سلاّم، وبالنيابة عن شركة إيركايرو، بتسليم اتفاقية تشغيل الرحلات في مطار مدينة عمّان إلى شركة المطارات الأردنية، بحضور مدير مطار مدينة عمان محمد العمايرة.