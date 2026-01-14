بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ماهر يوسف رئيسا لجمعية مصدري ومنتجي الاثاث الأردنية

52 ثانية ago
ماهر يوسف رئيسا لجمعية مصدري ومنتجي الاثاث الأردنية

وطنا اليوم:عقدت جمعية مصدري ومنتجي الاثاث الأردنية اجتماعا للهيئة العامة في مبنى غرفة صناعة عمان، وتم خلاله اقرار التقريرين المالي والاداري للجمعية لعام 2024 اقرارهما .

وشهد الاجتماع اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة للجمعية للأعوام 2025 – 2027، حيث فاز بالتزكية كل من: ماهر محمد الشيخ يوسف رئيسا للجمعية، محمد البرغوثي نائبا للرئيس، محمد ابارهيم امينا للسر، المهندس يوسف القسوس امينا للصندوق، المهندس محمد عباس، راشد ابوعودة وهشام شحادة اعضاء.

رئيس الجمعية ماهر يوسف أكد ان الجمعية ستشهد خلال الفترة القادمة تطويرا شاملا في أعمالها، بحيث تسهم في زيادة تواجد منتجات الأثاث الأردنية في السوق المحلي، وتعزيز صادراتها في الاسواق الخارجية.

يذكر ان الجمعية تـأسست في العام 2004 بهدف تسويق منتجات اعضائها محليا وعالميا، وتعزيز التعاون بينهم واقامة دورات تدريبية لتطوير قدراتهم في شتى المجالات، وتنظيم مشاركاتهم في المعارض المتخصصة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:49

ارتفاع أداء الموسم المطري الحالي إلى 32%

15:38

الملك يثمن دور البوسنة والهرسك كشريك في مبادرة اجتماعات العقبة

15:33

عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 “طالبات” لـ 7 جامعات أردنية

15:30

جامعة فيلادلفيا تنظم ورشة عمل حول معايير الـ ISO في المؤسسات الغذائية

15:14

ضمّ الضفة الغربية الزاحف

15:10

الخطوط السنغالية تنقل مشجع الليزر للمغرب مجاناً لحضور مباراة مصر

14:59

126.1 مليون دينار التبادل التجاري بين الأردن ولبنان خلال 10 شهور

14:56

جامعة البترا تكرم خريجها محمد جبارة لتميزه في سوق العمل

14:25

طهران تحذر المنطقة من أنها ستقصف قواعد أمريكا إذا هوجمت

14:12

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الإيرلندية سبل تعزيز العلاقات وتطورات المنطقة

14:07

مليار دينار تكلفة تقديرية لإنشاء وتشغيل قطار خفيف بين عمّان والزرقاء

14:01

جلالة الملك يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته

وفيات
وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026