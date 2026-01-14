ماهر يوسف رئيسا لجمعية مصدري ومنتجي الاثاث الأردنية

وطنا اليوم:عقدت جمعية مصدري ومنتجي الاثاث الأردنية اجتماعا للهيئة العامة في مبنى غرفة صناعة عمان، وتم خلاله اقرار التقريرين المالي والاداري للجمعية لعام 2024 اقرارهما .

وشهد الاجتماع اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة للجمعية للأعوام 2025 – 2027، حيث فاز بالتزكية كل من: ماهر محمد الشيخ يوسف رئيسا للجمعية، محمد البرغوثي نائبا للرئيس، محمد ابارهيم امينا للسر، المهندس يوسف القسوس امينا للصندوق، المهندس محمد عباس، راشد ابوعودة وهشام شحادة اعضاء.

رئيس الجمعية ماهر يوسف أكد ان الجمعية ستشهد خلال الفترة القادمة تطويرا شاملا في أعمالها، بحيث تسهم في زيادة تواجد منتجات الأثاث الأردنية في السوق المحلي، وتعزيز صادراتها في الاسواق الخارجية.

يذكر ان الجمعية تـأسست في العام 2004 بهدف تسويق منتجات اعضائها محليا وعالميا، وتعزيز التعاون بينهم واقامة دورات تدريبية لتطوير قدراتهم في شتى المجالات، وتنظيم مشاركاتهم في المعارض المتخصصة.