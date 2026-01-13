كريف الأردن تواصل توعية قطاع التأمين بأهمية الاستعلام الائتماني لدعم قرارات الاكتتاب وإدارة المخاطر

وطنا اليوم:تواصل شركة كريف الأردن دورها في توعية قطاع التأمين بأهمية الاستعلام الائتماني، من خلال مشاركتها في الاجتماع التكميلي الذي عقده الاتحاد الأردني لشركات التأمين مع شركات التأمين، والذي خُصص لبحث الجوانب القانونية والفنية ومتطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات، وآليات الاستفادة من خدمات كريف في العمل التأميني.

وحضر الاجتماع ممثلين قانونيين وفنيين عن شركات التأمين، حيث جرى التركيز على الإطار القانوني الناظم لاستخدام المعلومات الائتمانية في قطاع التأمين، والمتطلبات الفنية اللازمة لتكامل الأنظمة، إضافة إلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات المعتمدة ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع الذي حضره مساعد المدير العام لشركة كريف فادي طوابيني، ومدير تطوير الأعمال طارق الهباهبة، قدّما عرضًا حول نماذج استخدام البيانات الائتمانية في القطاعات المالية، وإمكانية مواءمتها مع خصوصية قطاع التأمين، بما يسهم في تحسين جودة القرارات وتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين.

وتطرق النقاش ايضاً إلى كيفية الاستفادة العملية من خدمات شركة كريف الأردن، ودورها في دعم قرارات الاكتتاب وإدارة المخاطر، والإجابة عن استفسارات شركات التأمين حول تطبيق هذه الخدمات.