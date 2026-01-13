الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، مديرية الأمن العام، واطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية، وأبرز خططها واستراتيجياتها الأمنية.

واستمع جلالته، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة، إلى إيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، حول أبرز إنجازات المديرية خلال عام 2025، ومشاريعها للتطوير والتحديث لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منظومتي العمل الشرطي والأمني.

وتطرق الإيجاز إلى أبرز الإجراءات التوعوية والميدانية التي ستنفذها الإدارة الملكية لحماية البيئة وسائر وحدات الأمن العام، ضمن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وأشاد جلالة الملك بجهود مديرية الأمن العام لضمان السلامة العامة في مختلف الظروف، ودورها في مكافحة الجريمة ورفع كفاءة الأداء الأمني وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المجالات الشرطية والخدمة المدنية.

وأكد جلالته أن إدخال التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية يشكل نقلة نوعية في مستوى الاستجابة الأمنية وجودة الخدمات، داعيا للاستمرار في مواكبة كل ما هو حديث لتطوير المنظومة الأمنية.

وأعرب جلالته عن فخره واعتزازه بمنتسبي الأمن العام، مثمنا عملهم المتواصل لحماية الوطن والمواطن وصون الحقوق وترسيخ سيادة القانون بما يعزز أمن المملكة واستقرارها.

من جهته، أكد اللواء الدكتور المعايطة أن الإنجازات التي تحققت ضمن الاستراتيجية الأمنية جاءت ثمرة للدعم والمتابعة المباشرة من جلالة القائد الأعلى، لافتا إلى الاستمرار في التوسع باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يرفع جاهزية الوحدات الميدانية ويسرع تقديم الخدمات للمواطنين ويعزز القدرة على التنبؤ بالجريمة والحد منها.