بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية

13 يناير 2026
الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، مديرية الأمن العام، واطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية، وأبرز خططها واستراتيجياتها الأمنية.
واستمع جلالته، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة، إلى إيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، حول أبرز إنجازات المديرية خلال عام 2025، ومشاريعها للتطوير والتحديث لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منظومتي العمل الشرطي والأمني.
وتطرق الإيجاز إلى أبرز الإجراءات التوعوية والميدانية التي ستنفذها الإدارة الملكية لحماية البيئة وسائر وحدات الأمن العام، ضمن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
وأشاد جلالة الملك بجهود مديرية الأمن العام لضمان السلامة العامة في مختلف الظروف، ودورها في مكافحة الجريمة ورفع كفاءة الأداء الأمني وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المجالات الشرطية والخدمة المدنية.
وأكد جلالته أن إدخال التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية يشكل نقلة نوعية في مستوى الاستجابة الأمنية وجودة الخدمات، داعيا للاستمرار في مواكبة كل ما هو حديث لتطوير المنظومة الأمنية.
وأعرب جلالته عن فخره واعتزازه بمنتسبي الأمن العام، مثمنا عملهم المتواصل لحماية الوطن والمواطن وصون الحقوق وترسيخ سيادة القانون بما يعزز أمن المملكة واستقرارها.
من جهته، أكد اللواء الدكتور المعايطة أن الإنجازات التي تحققت ضمن الاستراتيجية الأمنية جاءت ثمرة للدعم والمتابعة المباشرة من جلالة القائد الأعلى، لافتا إلى الاستمرار في التوسع باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يرفع جاهزية الوحدات الميدانية ويسرع تقديم الخدمات للمواطنين ويعزز القدرة على التنبؤ بالجريمة والحد منها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:24

المهندسين: تعديلات “التقاعد” المرتقبة ستراعي العدالة بين جميع أطراف العلاقة بالصندوق

00:17

نقيب المهندسين يدعو إلى إنشاء صندوق وطني للإدامة والصيانة ويؤكد: كل دينار صيانة يوفّر أربعة دنانير من الخسائر

00:04

ملحمة على الهامش» تجمع المثقفين في مادبا برعاية رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات

23:55

رفع تعرفة أسعار المياه… عبء جديد على كاهل المواطن المنهك

23:50

ترفيع عدنان بيك العضايله إلى رتبة متصرف في وزارة الداخلية

23:45

في عالم يتغير مناخه… هل تغير وعينا؟

23:37

قراءة تحليلية في ورقة عمل «أهمية التراث العربي وضرورة المحافظة عليه» للدكتور زيدان كفافي

21:19

حكومة الكاميرات… حين تُراقَب المخالفة ويُترك الفقر بلا شاهد في هذه البلاد

20:38

توقيع 21 اتفاقية بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات

20:26

إطلاق نار على قاضية في تركيا.. والجاني مدعي عام

20:18

رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني يزور البريد الأردني

20:14

واشنطن تعلن بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026