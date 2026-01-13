بنك القاهرة عمان
إقبال أعلى من المتوسط على البضائع الشتوية بالسوق المحلية

وطنا اليوم:قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، الثلاثاء، إن الإقبال على البضائع الشتوية في السوق المحلية أعلى من المتوسط، مشيرا لتوفرها بكيمات “ممتازة” تلبي احتياجات السوق.
وتوقع علان أن يمتد الموسم الشتوي حتى شهر رمضان المقبل، موضحا بأن الإقبال في شهر كانون الأوّل 2025 أفضل من تشرين الأول والثاني نظرا لتغير العوامل الجوية من أمطار وبرودة.
ويرى علان بأن الأسعار في السوق المحلية منافسة لمواقع الشراء الإلكترونية.
وبخصوص الدول التي يجري استيراد البضائع الشتوية منها قال علان إن جمهورية الصين الشعبية تحتل المرتبة الأولى بنسية تصل لنحو 42% ويليها تركيا بنسبة 24% إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية.
وقال إن مستوردات الألبسة سنويا تبلغ قرابة 250 مليون دينار غالبيتها للملابس الشتوية، بينما مستوردات الأحذية 70 مليون دينار.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية بعموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر ويشغل نحو 60 ألف عامل غالبيتهم أردنيون.


