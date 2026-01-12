انهيار أسعار الدواجن في السوق المحلية

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، المهندس عبد الشكور جمجوم، إن الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار الدواجن في السوق المحلي يعود بالدرجة الأولى إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج وفائض المعروض مقارنة بحجم الطلب في السوق.

وأضاف، أن مزارع الدواجن شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في وتيرة التربية والإنتاج، إضافة إلى نجاح عمليات التربية من حيث التحويل العلفي وعدم وجود مشاكل صحية، ما أدى إلى طرح كميات كبيرة من الدجاج بأوزان جيدة في الأسواق، الأمر الذي تسبب باختلال واضح في معادلة العرض والطلب وانهيار الأسعار.

وأشار إلى أن السوق المحلي يشهد أيضا منافسة من الدواجن المجمدة التي ما زالت متوفرة بكميات كبيرة، وهو ما زاد من حجم العرض الكلي، لافتا إلى أن الكميات المطروحة حاليا قد تصل إلى ضعف حاجة السوق المحلي.

وأكد جمجوم أن ما يجري لا يمكن وصفه بانخفاض عادي للأسعار، بل هو انهيار حقيقي، لافتا إلى أن أسعار كيلو الدجاج اللاحم تتراوح حاليا بين دينار واحد ودينار و20 قرشا، في حين أن الكلفة الحقيقية للإنتاج لا تقل عن دينار و50 إلى دينار و60 قرشا للكيلو الواحد، خصوصًا في فصل الشتاء مع ارتفاع كلف المحروقات والمصاريف التشغيلية الأخرى.

وبين أن ذلك يعني تكبد المزارع خسارة لا تقل عن 30 قرشا في كل كيلو دجاج، ومع حجم الاستهلاك اليومي الذي يتراوح بين 600 إلى 700 ألف طير، وبمتوسط وزن يتراوح بين كيلو وربع إلى كيلو ونصف للطير الواحد، فإن الخسائر تصبح كبيرة جدًا وعلى مستوى آلاف الأطنان شهريًا.

وحذر جمجوم من أن استمرار هذه الخسائر سيؤدي إلى خروج عدد كبير من المزارعين، خاصة الصغار منهم، من السوق، مؤكدا أن نسبة منهم بدأت بالفعل بالتوقف عن التربية لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر أو منافسة الشركات الكبرى.

وفيما يتعلق بالمطلوب من الحكومة، شدد جمجوم على أن الحل لا يكمن في الدعم المالي، بل في تنظيم القطاع، داعيًا وزارة الزراعة إلى وضع آليات واضحة لتحديد كميات الإنتاج وفق حاجة السوق المحلي، أسوة بما هو معمول به في دول أخرى.

وأشار إلى أن الأردن ليس دولة مصدرة للدواجن ولا يمتلك ميزة تنافسية في الأسعار، في ظل الضرائب المفروضة على الأعلاف، حيث يدفع المنتجون ما بين 20 إلى 30 دينارًا عن كل طن أعلاف، إضافة إلى ضريبة 5%، ما يحد من القدرة على التصدير والمنافسة الخارجية