الذهب يحطم كل الأرقام ويتجاوز 4600 دولار وسط تصاعد التوترات

وطنا اليوم:تجاوز سعر الذهب 4600 دولار للأونصة (الأوقية) للمرة الأولى الاثنين، في حين قفزت الفضة أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% ليصل إلى 4478.79 دولارا للأونصة بحلول لساعة 01:27 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 2% إلى 4591.10 دولارا.

وقالت منظمة حقوقية الأحد إن الاضطرابات في إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، في حين هددت طهران باستهداف القواعد العسكرية الأميركية إذا نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديداته المتجددة بتوجيه ضربات للبلاد من أجل المحتجين.

وتأتي الاضطرابات الإيرانية في الوقت الذي يستعرض فيه ترامب قوة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، بعد أن أطاح بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويناقش الاستحواذ على جرينلاند بالشراء أو بالقوة.

وأظهرت بيانات الجمعة أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في كانون الأول، وسط فقدان للوظائف في قطاعات البناء والتجزئة والتصنيع.

ومع ذلك، أشار انخفاض معدل البطالة إلى أن سوق العمل لم يتدهور بسرعة.

ويتوقع المستثمرون حاليا أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام. ويزيد ضعف سوق العمل من احتمالية خفض أسعار الفائدة.

وقد ترتفع أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في النصف الأول من 2026 بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والديون، وفقا لما ذكره بنك (إتش.إس.بي.سي).

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 83.50 دولارا للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.96 دولارا في وقت سابق من اليوم.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.9% إلى 2338.54 دولارا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولارا في 29 كانون الأول.

كما ارتفع البلاديوم 4.2% إلى 1892.18 دولارا للأونصة.