“الإحصاءات”: استقرار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في 2025

شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم)، استقرارا خلال عامي 2024 و2025 دون أقل من 2 بالمئة، ليعكس حالة من التوازن النسبي في مستويات الأسعار في المملكة.

وحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2025 ما مقداره 112.67 نقطة، مقابل 110.71 نقطة لعام 2024.

وانخفض الرقم القياسي لمجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 4.52 بالمئة، والأدوات المنزلية بنسبة 2.67 بالمئة الأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 1.91 بالمئة، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.78 بالمئة، فيما زاد لمجموعة من السلع، وهي الأمتعة الشخصية بنسبة 22.71 بالمئة والشاي والبن والكاكاو بنسبة 10.35 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 10.17 بالمئة، والفواكه والمكسرات بنسبة 9.35 بالمئة، والزيوت والدهون بنسبة 4.78 بالمئة.

وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2025 ما مقداره 113.22 نقطة مئوية مقابل 111.76 للشهر نفسه من عام 2024.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، أسهم في تقليل الارتفاع مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة، واللحوم والدواجن، والأجهزة المنزلية، والألبان ومنتجاتها والبيض لشهر كانون الأول من عام 2025 مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2024، فيما زاد بسبب مساهمة مجموعة الأمتعة الشخصية، والشاي والبن والكاكاو، والزيوت والدهون ، والفواكه والمكسرات.

وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2025 ما مقداره 113.22 مقابل 112.46 للشهر الذي سبقه من نفس العام، وذلك نتيجة لمساهمة مجموعات سلعية، أبرزها اللحوم والدواجن بنسبة 3.81 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 2.91 بالمئة، والإيجارات بنسبة 2.60 بالمئة، والزيوت والدهون بنسبة 2.27 بالمئة، والسكر ومنتجاته بنسبة 1.29 بالمئة.

يشار إلى أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم 850 سلعة منها 325 سلعة غذائية و525 غير غذائية.