اتفاق أردني سوري لتصدير الغاز إلى دمشق عبر ميناء العقبة

8 يناير 2026
اتفاق أردني سوري لتصدير الغاز إلى دمشق عبر ميناء العقبة

وطنا اليوم:أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير الخميس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، الاتفاق مع الأردن على شراء 4 ملايين متر مكعب يوميًا.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام في وزارة الطاقة السورية، عبدالحميد سلات، أن الاتفاق مع عمّان يقتضي شراء الغاز عبر سفينة إعادة التغويز الموجودة حاليًا في ميناء العقبة.
وتواصل سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد، عقد مزيد من الصفقات سواءً للنفط أو الغاز الطبيعي، لتقليل العجز الهائل الذي تشهده منظومة الطاقة في البلاد.

استيراد سوريا الغاز عبر الأردن
أوضح عبدالحميد سلات، تفاصيل استيراد سوريا الغاز عبر الأردن، مؤكدًا أن التكلفة ستكون مدفوعة بالكامل من الحكومة السورية، وليس بتمويل قطري، كما حدث في المنحة القطرية عام 2025.
وفي إطار تعزيز إمدادات لقطاع الكهرباء، استوردت سوريا كميات من الغاز عبر الأردن خلال العام الماضي من خلال منحة قطرية، قبل أن يتوقف الأمر.
في مقابل ذلك، بدأت سوريا استيراد الغاز الأذربيجاني في أغسطس/آب 2025 -المستمر حتى الآن- عبر تركيا بتمويل قطري.
وتخطّط أذربيجان لتصدير نحو 1.2 مليار متر مكعب سنويًا إلى سوريا في المرحلة الأولى، ضمن اتفاق طويل الأمد، سيُسهم في دعم شبكة الكهرباء السورية بما بين 1200 و1300 ميغاواط.
وأوضح “سلات”، في تصريحاته إلى منصة الطاقة، أن تصدير الغاز إلى سوريا عبر الأردن يأتي ضمن عقد شراء غاز بتكلفة سنوية تُقدَّر بنحو 800 مليون دولار، في إطار توجه حكومي نحو تأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة، وتحسين الخدمة المقدّمة للمواطنين.
على الجهة الأخرى، أوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن كميات الغاز مصدرها من الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق العالمية، وسيُورّد إلى الجانب السوري عن طريق خط الغاز العربي، وذلك بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لدى الجانب السوري.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة المبذولة بين الجانبَيْن، لرفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين مستوى الاعتمادية في التزويد.


