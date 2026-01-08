وزير الاستثمار يرعى توقيع استثمار جديد بقيمة 20 مليون دينار في مدينة الموقر الصناعية

وطنا اليوم:رعى وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم، توقيع اتفاقية استثمار محلي جديد في قطاع الصناعات الغذائية بحجم استثمار يزيد عن 20 مليون دينار أردني، بحضور مدير الشركة المستثمرة، ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية بالوكالة عدي عبيدات.

وأكد الدكتور أبو غزالة أن هذا المشروع يمثّل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الغذائية، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب دوره في تنمية المجتمع، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مستدامة تبدأ بنحو 50 فرصة عمل في مراحله الأولى، ترتفع إلى قرابة 500 فرصة عمل عند اكتمال مراحله التشغيلية.

وأشار وزير الاستثمار إلى تضافر الجهود الحكومية بين مختلف الوزارات والمؤسسات لدعم المستثمر المحلي وتمكينه، لافتًا إلى أن وزارة الاستثمار مستمرة في تسهيل رحلة المستثمر، وتبسيط الإجراءات أمامه ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والحوافز الاستثمارية، انسجامًا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن المشروع الذي سيقام في مدينة الموقر الصناعية، يأتي في ظل نمو متسارع للاستثمار المحلي، وبما يعكس رسالة ثقة واضحة بمتانة وجاذبية البيئة الاستثمارية المحفّزة في الأردن، من حيث الاستقرار التشريعي، وتوافر البنى التحتية المؤهلة.

من جانبه، أوضح مدير الشركة المستثمرة إيهاب الشرفاء أن المشروع الجديد يُقام على قطعة أرض تبلغ مساحتها 46 دونمًا، ستحتضن الصناعة الغذائية الرئيسة، وعددًا من الصناعات التكميلية المساندة.

وأضاف، أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لسلسلة من الاستثمارات الناجحة للشركة المستثمرة في المملكة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاستثمار الوطني، وبما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتنمية المجتمع، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشاد الشرفاء بالدعم الحكومي والجهود المبذولة من وزارة الاستثمار لتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم المستثمر المحلي، بالتعاون والتنسيق مع شركة المدن الصناعية الأردنية، والمؤسسات والجهات ذات العلاقة.