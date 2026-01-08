بنك القاهرة عمان
الملكة رانيا العبدالله والأميرة سلمى تزوران وادي رم

8 يناير 2026
الملكة رانيا العبدالله والأميرة سلمى تزوران وادي رم

وطنا اليوم:لتسليط الضوء على التجربة السياحية التي يعيشها الزائر لوادي رم، التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني أمس بمجموعة من منظمي الأنشطة الترفيهية والسياحية بوادي رم.
وتبادلت جلالتها الحديث مع الحضور حول طبيعة الأنشطة وما يمكن ان يتم تطويره وتحديثه في عملهم لخدمة السياحة والزوار من داخل وخارج الأردن.
وكانت جلالتها والأميرة سلمى قد بدأتا جولتهما في وادي رم برحلة قصيرة على متن قطار الثورة العربية الكبرى، واستمعتا إلى نبذة عن عمل الشركة الأردنية لإحياء التراث من قبل الرئيس التنفيذي للشركة مؤيد أبو رمان، والذي أشار إلى أن رحلة القطار تمثل تجربة مميزة حيث يعيش الزائر رحلة عبر الزمن بالعودة لعام 1916 تحاكي مشاهداً من بعض أحداث الثورة العربية الكبرى.
وقال أن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية قام بتأسيس الشركة الأردنية لإحياء التراث عام ٢٠١٠ بهدف تطوير قطاع السياحة في الأردن، ومن بين التجارب التي تقدمها الشركة في وادي رم زيارة محطة القطار ومغامرة ركوب القطار ومشاهدة النجوم وجولات الدفع الرباعي في الصحراء.
واستخدمت جلالتها وسمو الأميرة احدى سيارات الدفع الرباعي المجهزة خصيصاً للقيادة على الرمال، للوصول إلى موقع وادي رم السياحي وشاهدتا شخصين يتسلقان أحد جبال رم المميزة.
ويعتبر وادي رم الذي يقع في جنوب الأردن من أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ومن أحد أجمل بقاع الأرض ويتميز بالمناظر الصحراوية وامكانية تجربة حياة أهل المنطقة بشكل ممتع وجرى تصوير عدد من الأفلام العالمية فيه.


