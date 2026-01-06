وزير البيئة: 11 ألف مخالفة متعلقة بالإلقاء العشوائي للنفايات خلال العام الماضي

وطنا اليوم:قال وزير البيئة أيمن سليمان، الثلاثاء، إن مشكلة إلقاء النفايات لم تعد تقتصر على رمي أعقاب السجائر من السيارات فقط، بل وصل الأمر إلى قيام البعض برمي وجبات الطعام من المركبات.

وأضاف أنه لا بد من الحفاظ على النظافة في مجتمعنا، مشيرًا إلى أن النظافة ترتبط بالبعد الديني، ومؤكدًا على أهمية دور العبادة في التوعية بالنظافة وأهميتها.

واستعرض سليمان جوانب مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من إلقاء النفايات.

وأضاف سليمان أن الظواهر التي تحدث بعد التنزه أيضا غير مقبولة من ترك النفايات، موضحا بأن المسؤولية مشتركة لذلك هناك برنامج مدته عامين 2026-2027 ومرتبط بعدة وزارات بخصوص الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وقال إن العام الحالي هو عام النظافة والعام المقبل هو عام الاستدامة للنظافة.

وشدد على أن السياحة تحقق الإيرادات المالية للدولة ومرتبطة بالبيئة والنظافة.

وتطرق لتجربة العقبة في ملف النظافة والتي وصلت لمنظومة جمع ونقل النفايات.

وحول المخالفات قال إن قانون السير يغطي الإلقاء العشوائي للنفايات وأيضا القانون الإطاري وقانون حماية البيئة.

وقال إنه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي سجل قرابة 450 مخالفة واكد ان حوالي 7500 شخص يمتهنون مهنة النبش في الحاويات.

وأوضح أنه بعد إنفاذ القانون بلغ عدد المخالفات المتعلقة بالإلقاء العشوائي للنفايات العام الماضي قرابة 11 ألف مخالفة.