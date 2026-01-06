اتفاق يسمح بدخول الحافلات الأردنية إلى السعودية خلال الحج إلى ما قبل مكة

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب السعودي يقضي بدخول الحافلات الأردنية إلى ما قبل مكة المكرمة.

وأضاف الخلايلة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز الثقافي الإسلامي – مسجد الشهيد الملك المؤسس، للإعلان عن ترتيبات الحج لهذا العام، أنه وفقا للاتفاق، سيتم استئجار حافلات سعودية لمرافقة الحجاج الأردنيين داخل المشاعر المقدسة في منى وعرفات، وخلال تفويج الحجاج.

وأشار إلى أنه رغم استئجار الحافلات والخدمات الإضافية التي ستقدم للحجاج الأردنيين لتحسين ظروف الحج، إلا أن تكلفة الحج لهذا العام مشابهة لتكلفة الحج العام الماضي، ولم ترتفع سوى بمبالغ بسيطة تتراوح بين 50 إلى 60 دينارا.

وكانت السعودية قد أبلغت الأردن بأنها ستمنع دخول الحافلات الأردنية إلى أراضيها خلال موسم الحج المقبل، على أن تكمل الحافلات السعودية نقل الحجاج داخل المملكة، وفقا لما ذكره الوزير في وقت سابق .

وأعلن الخلايلة أن الكوتا المخصصة للأردن تبلغ 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4500 حاج من عرب 48.

وأوضح الخلايلة أن اختيار الحجاج لهذا الموسم تم وفق المعايير المعتمدة، حيث جرى اعتماد مواليد 31 آذار 1954 فما دون، مشيرا إلى أن الوزارة استكملت الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان سير موسم الحج بسلاسة، وبما يحقق أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين.

وبين أنه تم اعتماد فئتين للسكن والنقل لهذا الموسم. الفئة الأولى هي “المميزة”، التي تتمثل في فنادق خمس نجوم تقع على بلاط الحرم في المدينة المنورة، وبمسافة لا تزيد عن 400 متر عن ساحة المسجد النبوي الشريف، ويكون النقل لهذه الفئة يكون فقط، وسعر الحزمة يتراوح بين 5817 إلى 8107 دينارا، ويختلف حسب البرامج المقدمة من الشركات. ويضاف إليها سعر تذكرة الطيران.

أما الفئة الثانية، فقد تم تقسيمها إلى مستويين. المستوى الأول يشمل فنادق خمس نجوم، ولا يزيد بعدها عن 1500 متر عن ساحات الحرم في مكة، وسيكون السعر ما بين 3721 إلى 4768 دينارًا في الغرفة الرباعية، ويختلف حسب اسم الفندق والموقع والبعد عن الحرم وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى سعر تذكرة الطيران.

أما المستوى الثاني من الفئة الثانية، فهو يشمل فنادق جيدة جدا، ولا يزيد بعدها عن 1500 متر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وستكون فنادق الحجاج ضمن مناطق مثل (الحفاير/ جرول/ الجميرة) وفي المدينة ضمن المنطقة المركزية، حيث تتراوح الأسعار برا من 3140 إلى 3306 دينارا في الغرفة الرباعية، ويختلف السعر حسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة. وسيكون النقل بالحافلات العادية، مع إضافة 85 دينارًا في حال اختيار الحاج حافلة (VIP).

من الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لهذا الموسم، تطوير المواقع المخصصة للحجاج في عرفات ومنى من حيث التكييف وأرضية الخيام، بحيث تكون الأرضية خرسانية بدلاً من الترابية، وزيادة عدد المكيفات ورفع جودتها، بالإضافة إلى زيادة عدد الدورات الصحية وتحسينها.

كما سيتم استخدام برمجية المساعد الذكي عبر تطبيق الواتساب للتواصل مع الحجاج بشكل فعال، إضافة إلى تطبيق (الحاج الأردني”) للأجهزة الذكية، الذي يقدم توعية إرشادية ودينية عن مناسك الحج ويجيب على أسئلة واستفسارات الحجاج في الديار المقدسة.