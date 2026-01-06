بنك القاهرة عمان
الحكومة تباشر إجراءات تعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية

6 يناير 2026
الحكومة تباشر إجراءات تعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية

وطنا اليوم:بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، باشرت وزارات التنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والزراعة، بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، تفعيل آليات الحماية الاجتماعية؛ لتعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية التي مرت بها بعض المحافظات الأسبوع قبل الماضي، ممن تنطبق عليهم الأسس والتعليمات.
وبدأت الفرق الميدانية المختصة من الوزارات المعنية بحصر الأسر والعائلات والأفراد المتضررين في جميع محافظات المملكة؛ لتباشر عملية صرف المعونات لمن تنطبق عليهم الأسس والتعليمات، وحسب الآليات المتبعة، بدءا من محافظة الكرك يوم غد الأربعاء.
وستدرس رئاسة الوزراء تغطية أي نفقات إضافية يتعذر على الوزارات المعنية صرفها لغايات تعويض المتضررين المستحقين


