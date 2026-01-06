بنك القاهرة عمان
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية توضّح آليات حماية حسابات الواتساب

6 يناير 2026
وطنا اليوم:جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها للمواطنين والمقيمين، حول ضرورة حماية حسابهم على تطبيق الواتساب، مؤكدة أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حسابات تطبيق “الواتساب” من محاولات السرقة والاختراق.

وبيّنت أهم الخطوات الوقائية التي يجب اتباعها لحماية الحسابات :

1. تفعيل خاصية التحقق بخطوتين: اذهب إلى إعدادات الواتساب، اختر “الحساب”، ثم “التحقق بخطوتين”، وفعّل هذه الميزة التي ستضيف طبقة أمان إضافية تتطلب رمز PIN عند تسجيل رقم هاتفك في الواتساب وهو ما يمنع دخول المخترقين إلى الحساب إذا حاولوا ذلك.

2. تحديث التطبيق بانتظام: التأكد من تحديث تطبيق الواتساب باستمرار للحصول على أحدث الميّزات الأمنية والإصلاحات التقنية.

3. ⁠ربط الحساب ببريد إلكتروني فعال .

4. عدم الاستجابة لأي رسائل تطلب أو تتضمن مشاركة رمز التحقق أو التسجيل (الكود) الخاص بالمستخدم، لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر لأمن الحساب


