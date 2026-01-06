السفير العراقي يزور مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق

وطنا اليوم:زار السفير العراقي في عمان عمر البرزنجي والوفد المرافق اليوم الثلاثاء، مقبرة شهداء الجيش العراقي في محافظة المفرق، بمناسبة الذكرى الـ (105) لتأسيس الجيش العراقي، وكان في استقباله قائد مدفعية المنطقة العسكرية الشرقية.

ووضع السفير العراقي وقائد مدفعية المنطقة العسكرية الشرقية وممثل جمعية عون الثقافية الوطنية أكاليلاً من الزهور على الصرح التذكاري للشهداء في المقبرة، وعزف الصدّاحون لحن الرجوع الأخير، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء الجيش العراقي.

وقال السفير العراقي: “ان العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق هي علاقات تاريخية تمتد لعشرات السنوات” مبيناً ان وجود هذا الصرح لشهداء الجيش العراقي على الأراضي الأردنية يعد شاهداً على وحدة الدم العربي وعمق العلاقات المبنية على أسس متينة من الأخوّة المحبة والاحترام المتبادل، كما اعرب السفير البرزنجي عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومةً وشعباً وقوات مسلحة.

يُشار إلى أن مقبرة شهداء الجيش العراقي تضم رفات 39 جندي من شهداء الجيش العراقي الذين استشهدوا على ثرى فلسطين، كما تضم رفات عدد من الضباط العراقيين ممن توفاهم الله أثناء تواجدهم في الأردن.

حضر الزيارة الملحق العسكري العراقي وأعضاء السفارة العراقية في عمان وعدد من أعضاء جمعية عون الثقافية الوطنية