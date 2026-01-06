بنك القاهرة عمان
إطلاق حملة لتنظيف سد الملك طلال من النفايات

6 يناير 2026
إطلاق حملة لتنظيف سد الملك طلال من النفايات

وطنا اليوم:أطلقت مديرية البيئة في جرش الثلاثاء تحت رعاية وزير البيئة أيمن سليمان، حملة تنظيف النفايات من سطح مياه سد الملك طلال ضمن حملة الحد من ظاهر الرمي العشوائي للنفايات.
وقال مساعد محافظ جرش للشؤون السلامة العامة زيد الهباهبة إن المحافظة وضعت خطة تتكون من مسارين؛ المسار الأول توعوي، حيث سيتم توزيع بروشورات وعقد محاضرات، والتنبيه على مالكي المحال التجارية بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات،.
وأضاف الهباهبة بأن المسار الثاني هو تطبيق القانون وعدم التهاون بأي شخص يقوم بإلقاء النفايات بشكل عشوائي وتحويل المخالفين للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبين الهباهبة بأنه تم إطلاق عدد من الحملات لجمع النفايات في المناطق العامة والحرجية وأماكن التنزه داخل المحافظة بالإضافة لعقد عدد من الورشات والمحاضرات بالتشارك مع مختلف الجهات الرسمية داخل المحافظة للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.
وأشار الهباهبة بأنه تم تحديد البؤر الساخنة والتي تشهد تجمعات للنفايات بالتعاون مع رؤساء لجان البلديات داخل المحافظة.
وأوضح مدير سد الملك طلال جواد غرايبة بأن النفايات على سطح المياه في سد الملك طلال تأتي من الروافد التي تغذي السد مبينا بأنه تم بعد المنخفضات الجوية تنظيف سطح الماء من النفايات.
وأشار غرايبة بأن نسبة التخزين في سد الملك طلال بلغت 64٪ أي قرابة 44 مليون متر مكعب مشيرا بأن الموسم الحالي موسم مبشر بالخير.


