بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

تربية مادبا تناقش الخطة الاجرائية لتنفيذ توصيات تقرير توجيه السياسات

6 يناير 2026
تربية مادبا تناقش الخطة الاجرائية لتنفيذ توصيات تقرير توجيه السياسات

وطنا اليوم – عقد مدير التربية والتعليم للواء قصبة مادبا الدكتور يوسف أبو الخيل اجتماعا لرؤساء الأقسام لمناقشة الخطة الإجرائية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير توجيه السياسات في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026، فيما يخص مؤشر توظيف المدرسة لمهارات التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين، وبطيئي التعلم، وصعوبات التعلم، والإعاقات الحسية والذهنية).
وبحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتور سلامة العجالين ومديرة الشؤون الإدارية والمالية الدكتورة علا أبو الغنم، استعرضت رئيسة قسم التعليم العام عبير المساندة والمشرفة التربوية الدكتورة مرام البدورخطة المديرية الإجرائية للفصل الدراسي الثاني وما تم إنجازه خلال الفصل الأول.
وأشار أبو الخيل الى الرعاية الملكية للتعليم الدامج واهتمام وزارة التربية بالبرنامج، وأكد للحضور على متابعته والمدراء المختصين لكافة بنود خطة المديرية لانسجامها مع خطة وزارة التربية والتعليم.
واشتملت خطة مديرية تربية مادبا على عقد ورشات توعوية واطلاق عدد من المبادرات والمسابقات التي تستهدف المدارس والمجتمع لزيادة التوعية وامتلاك معارف ومهارات التعامل مع الطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة، كما تهدف لرفع قدارت الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب