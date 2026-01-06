تربية مادبا تناقش الخطة الاجرائية لتنفيذ توصيات تقرير توجيه السياسات

وطنا اليوم – عقد مدير التربية والتعليم للواء قصبة مادبا الدكتور يوسف أبو الخيل اجتماعا لرؤساء الأقسام لمناقشة الخطة الإجرائية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير توجيه السياسات في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026، فيما يخص مؤشر توظيف المدرسة لمهارات التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين، وبطيئي التعلم، وصعوبات التعلم، والإعاقات الحسية والذهنية).

وبحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتور سلامة العجالين ومديرة الشؤون الإدارية والمالية الدكتورة علا أبو الغنم، استعرضت رئيسة قسم التعليم العام عبير المساندة والمشرفة التربوية الدكتورة مرام البدورخطة المديرية الإجرائية للفصل الدراسي الثاني وما تم إنجازه خلال الفصل الأول.

وأشار أبو الخيل الى الرعاية الملكية للتعليم الدامج واهتمام وزارة التربية بالبرنامج، وأكد للحضور على متابعته والمدراء المختصين لكافة بنود خطة المديرية لانسجامها مع خطة وزارة التربية والتعليم.

واشتملت خطة مديرية تربية مادبا على عقد ورشات توعوية واطلاق عدد من المبادرات والمسابقات التي تستهدف المدارس والمجتمع لزيادة التوعية وامتلاك معارف ومهارات التعامل مع الطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة، كما تهدف لرفع قدارت الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس.