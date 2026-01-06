بتوجيهاتٍ ملكيّةٍ سامية .. مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل ثمانية أطفال من غزة

وطنا اليوم:استقبل مستشفى الجامعة الأردنيّة، اليوم الثلاثاء، ثمانية أطفال يعانون من أمراض القلب والكلى والأعصاب والجهاز الهضمي لتقديم الرعاية الطبيّة المتخصّصة لهم، في إطار الجهود الإنسانيّة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.

وجاء استقبال الأطفال ضمن مسار الدعم الطبي الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أمس الاثنين الدفعة العشرين من مرضى القطاع عبر مبادرة “الممر الطبي الأردني”، والتي ضمّت (18) مريضًا و(36) مرافقًا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنيّة لمتابعة العلاج.

وباشر الفريق الطبي المتخصص بإشراف استشاري قلب الأطفال الأستاذ الدكتور إياد العموري، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور طارق كنعان، استشاري أمراض الأعصاب عند الأطفال الدكتورة أمل أبو لبدة، استشاري مسالك وكلى الأطفال الأستاذ الدكتورة جمانة برامكي واستشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال الدكتور فريد خضير، إجراءات الفحص والتقييم لكل حالة، تمهيدًا لتنفيذ العمليّات والتداخلات اللازمة، وذلك بدعمٍ من جمعيّة أطفال لا أرقام، ومنظمة “هبة الحياة” الدوليّة – فرع الأردن.

وأوضح المدير العام للمستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول، أنّ استقبال الأطفال يجسّد الالتزام العمليّ بالتوجيهات الملكيّة السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء في قطاع غزة، مبينًا أن المستشفى يضع جميع إمكاناته الطبيّة والبشريّة في خدمة هؤلاء الأطفال، ويعمل على توفير رعاية صحيّة متكاملة وفق أعلى المستويات والمعايير المعتمدة.

وأضاف أنّ الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يُواصل جهوده الإنسانيّة والطبيّة في استقبال وعلاج الأطفال والجرحى القادمين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ المستشفى مُستمر في تقديم الرعاية الصحيّة اللازمة ومتابعة الحالات الطبيّة بدقة؛ بما يضمن استكمال العلاج وتحقيق أفضل فرص الشفاء