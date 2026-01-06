المركز الوطني للأمن السيبراني يحصد المركز الأول عربيًا بمسابقة الأفلام التوعوية لعام 2025

وطنا اليوم – حصد الفيلم التوعوي الذي أعدّه فريق المركز الوطني للأمن السيبراني، والمكوّن من الزميل ربيع العدوان والزميلة سارة الملكاوي وبإشراف من الدكتورة وعد المعايطة، بعنوان “الاستخدام الآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي”، المركز الأول عربيًا بمسابقة الأفلام التوعوية لعام 2025 المنظمة من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب.
وجاء هذا الفوز بعد منافسة قوية مع 50 فيلماً مشاركاً من 14 دولة، حيث تميّز الفيلم برسالته التوعوية الهادفة التي تسلّط الضوء على أهمية الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحذير من مخاطر الاستخدام العشوائي وغير الآمن لهذه التقنيات.
وفي هذا السياق قدّم عطوفة رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس محمد الصمادي،درع الجائزة للزملاء، مثنياً على جهودهما المتميزة وإسهاماتهما الفاعلة في مجال التوعية بالأمن السيبراني.
ويؤكد المركز الوطني للأمن السيبراني أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المستمرة التي يبذلها فريقه في إعداد أفلام توعوية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، تُقدَّم بأسلوب احترافي وجودة عالية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة.