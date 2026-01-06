وزير الأوقاف يعلن الأمراض التي لن تمنح لأصحابها تأشيرة الحج للعام الحالي

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الثلاثاء، إن الكوتا المخصصة لحجاج الأردن لعام 1447 هجري هي 8 آلاف حاج، إلى جانب 4500 حاج من فلسطيني 48.

وأضاف الخلايلة خلال مؤتمر صحفي في المركز الثقافي الإسلامي، لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي، أنه سجل على موقع إدارة الحج والعمرة التابع لوزارة الأوقاف، بلغ نحو 28 ألف مواطن، حيث تم اختيار مواليد حتى عام 1954.

وأوضح أنه سيتم تسليم تصاريح الأحد من صباح الأحد الموافق 11/11/2026، وينتهي السبت 17/1/2026.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه لن يتم ننح التأشيرة لمن يعاني من فشل أحد الأعضاء الرئيسية في الجسم، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك، والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل بالشهرين الأخيرين، والحمل الخطر في جميع مراحله، ومرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة.

واعتمدت الوزارة فئتين للحج، الأولى فئة 5 نجوم وعلى بلاط الحرم في مكة، وبمسافة لا تزيد عن 400 متر عن ساحات الحرم النبوي، في حين يكون النقل فيها جوا فقط، وسيكون السعر بين 5800 إلى 8100 دينار.

وقسمت الوزارة الفئة الثانية على مستويين، الأول فنادق بمستوى 5 نجوم لا يزيد بعدها عن 1.5 كيلومتر عن ساحات الحرم في مكة وسيتراوح السعر بين 3700 إلى 4700 دينار، وقد تختلف الأسعار حسب اسم الفندق والموقع وعدد الأسرة في الغرفة إلى جانب سعر تذكرة الطيران. أما الثانية فتشمل فنادق جيدة جدا لا يزيد بعدها عن 1500 كيلومتر عن ساحات الحرم في مكة، وستكون الفنادق ضمن مناطق الحفاير وجول والجبيزة، وفي المدينة ضمن المركزية، في حين تبلغ الكلفة الإجمالية بين 3100 إلى نحو 3400 دينار.