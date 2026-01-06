بنك القاهرة عمان
الضمان: تعديل الزيادة السنوية للمشتركين اختياريا متاح حتى منتصف شباط

6 يناير 2026
الضمان: تعديل الزيادة السنوية للمشتركين اختياريا متاح حتى منتصف شباط

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان كافة المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي تعديل نسبة الزيادة السنوية على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع للعام 2026 خلال الفترة الممتدة ما بين (1/1/2026 ولغاية 15/2/2026).
وبينت أن نسبة الزيادة السنوية لعام 2026 على الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم المشتركين اختيارياً بالضمان هي (10%) كحدٍ أقصى.

وأوضحت أن خدمة تعديل الزيادة السنوية متاحة إلكترونياً من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمؤمن عليه في موقعها الإلكتروني https://eservices.ssc.gov.jo/external/login
أو من خلال تطبيق سند الحكومي، ومن ثم اختيار طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية من خيار خدمات المنتسبين اختيارياً، وفي حال عدم طلب أو تعديل هذه الزيادة خلال الفترة المحددة يتم اعتماد الزيادة السنوية على الأجر الخاضع للضمان إن وُجِدت كما هي للعام 2025.
وبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمّن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي متاحة ما بين (1%) و (10%) سنوياً.


