منخفض جوي جديد من الدرجة الثالثة يؤثر على الأردن الجمعة

وطنا اليوم:أعلن موقع “طقس العرب”، في أحدث قراءاته للنماذج العددية، عن تأثر الأردن اعتبارا من ظهر يوم الجمعة 9 كانون الثاني/يناير 2026 بمنخفض جوي جديد تم تصنيفه من “الدرجة الثالثة” متوسط إلى عالي الفعالية، وفق مقياس شدة المنخفضات الجوية، مما ينذر بعودة الأجواء الشتوية القاسية والأمطار الغزيرة.

الخميس.. هدوء ما قبل العاصفة وأوضح المتنبئون الجويون أن تأثير المنخفض سيسبق بحالة من الاستقرار الجوي المؤقت يوم الخميس 8 كانون الثاني، حيث تطرأ ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها، مقتربة من حاجز الـ 20 درجة مئوية في العاصمة عمان، ومتجاوزة منتصف العشرينيات في الأغوار والبحر الميت والعقبة، قبل أن ينقلب الطقس رأسا على عقب.

الجمعة.. انقلاب جذري وعبور الجبهة الباردة ومع ساعات ظهر وعصر الجمعة، تبدأ المملكة بالتأثر الفعلي بالمنخفض، حيث تعبر جبهة هوائية باردة تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة تبدأ من الشمال وتمتد تدريجيا لتشمل المناطق الوسطى والجنوبية الكرك والطفيلة والشرقية. وحذر “طقس العرب” من أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة بالرعد والبرق وزخات البرد، مما يرفع خطر تشكل السيول.

ليلة الجمعة/السبت.. ذروة التأثير ورياح تتجاوز 100 كم/ساعة وفي تفاصيل الليلة العاصفة، أشارت التوقعات إلى اشتداد سرعة الرياح بشكل لافت، خاصة فوق المرتفعات الجنوبية وقمم جبال الشراة، حيث قد تتجاوز سرعة الهبات 100 كم/ساعة، بالتزامن مع أجواء شديدة البرودة وتشكل للضباب الكثيف الملامس لسطح الأرض.

ملخص الحالة الجوية بالأرقام:

التصنيف: درجة ثالثة (متوسط – عالي الفعالية).

كميات الأمطار: تتراوح بين 20 إلى 80 مليمترا.

سرعة الرياح: هبات تصل إلى 80 كم/ساعة، وتتجاوز 100 كم/ساعة جنوبا.

درجات الحرارة: تهبط لتتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية.

توصيات وتحذيرات هامة: وأطلق الموقع جملة من التوصيات للمواطنين للتعامل مع الحالة الجوية:

الابتعاد الكامل عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة.

تثبيت المقتنيات الخارجية بسبب شدة الرياح.

الحذر الشديد أثناء القيادة نظرا لتدني مدى الرؤية بسبب الضباب وغزارة الأمطار.

الاستخدام الآمن وسليم لوسائل التدفئة.