ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية بالتسعيرة المسائية

وطنا اليوم:وصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، إلى 90.3 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 86.60 دينارا لجهة الشراء، وفقا للتسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة عند 103.50 و80 و62.90 دينارا على التوالي.

ومقارنة بين التسعيرة الصباحية والمسائية فقد شهد الذهب ارتفاعا حيث وصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية صباحا إلى 89.60 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 86.00 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة عند 102.40 و79.00 و62.20 دينارا على الترتيب.