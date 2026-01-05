الداخلية السورية تنفي شائعات تعرض الرئيس الشرع لحادث أمني

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، الاثنين، إنه “لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعدداً من القيادات”.

وقال البابا في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: “تداولت بعض المنصات أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف رئيس الجمهورية العربية السورية وعدداً من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية: “نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ونهيب بالمواطنين الكرام، وبجميع وسائل الإعلام، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة”