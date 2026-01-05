بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الداخلية السورية تنفي شائعات تعرض الرئيس الشرع لحادث أمني

5 يناير 2026
الداخلية السورية تنفي شائعات تعرض الرئيس الشرع لحادث أمني

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، الاثنين، إنه “لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعدداً من القيادات”.
وقال البابا في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: “تداولت بعض المنصات أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف رئيس الجمهورية العربية السورية وعدداً من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية”.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية: “نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ونهيب بالمواطنين الكرام، وبجميع وسائل الإعلام، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب