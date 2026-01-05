الرواضية ينقل رسالة شفهية من ابناء البترا إلى رئيس الوزراء

وطنا اليوم:نقل النائب يوسف الرواضية رسالة شفهية من ابناء لواء البترا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حول اوضاع اللواء.

وقال الرواضية خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، إنه أجرى استفتاء لابناء اللواء أمس حول خدمات سلطة اقليم البترا، وكانت نتيجته سلبية.

وأضاف، أن الردود السلبية على الاستفتاء كانت حول الفشل في الاداء على أرض الواقع، وسوء البنية التحتية والتي ظهرت خلال المنخفض الجوي الاخير.

وبين الرواضية أن عامل واحد يقوم بتنظيف مناهل المياه بعد المنخفض وهو عامل وافد