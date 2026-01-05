بنك القاهرة عمان
رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

5 يناير 2026
وطنا اليوم:شجب رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الولايات المتحدة وقال إنها الوحيدة في العالم التي تعتدي على عاصمة في أمريكا الجنوبية وأن ما فعلته لم يقدم عليه نتنياهو أو هتلر أو فرانكو أو سالازار.
وشدد على أن قصف الولايات المتحدة لعاصمة في أمريكا الجنوبية وصمة عار رهيبة لن تنساها أجيال القارة.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تحالف لدول أمريكا اللاتينية التي تقصف اليوم.
من جهته اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الكولومبي بيترو بإنتاج الكوكايين، ولم يستبعد إمكانية شن عملية عسكرية ضده.
وقال: “كولومبيا مريضة جدا أيضا، ويحكمها رجل مريض يحب إنتاج الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلا.. دعوني أخبركم، لديه مطاحن ومصانع للكوكايين”.
وأضاف أن فكرة تنفيذ عملية عسكرية في كولومبيا على غرار فنزويلا “تبدو جيدة جدا”


