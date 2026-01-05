بنك القاهرة عمان
بدلة اعتقال مادورو تحطم مبيعات نايك وتتصدر الترند العالمي

5 يناير 2026
بدلة اعتقال مادورو تحطم مبيعات نايك وتتصدر الترند العالمي

وطنا اليوم:شهدت شركة Nike طفرة غير متوقعة في مبيعاتها، بعد انتشار صور الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء اعتقاله على يد القوات الأمريكية، وهو يرتدي بدلة رياضية من خط Nike Tech Fleece.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد نفدت جميع المقاسات من هذه البدلة خلال أقل من 24 ساعة في المتاجر وعلى الموقع الرسمي للشركة حول العالم.
وأظهرت الصور، التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة “تروث سوشيال”، مادورو وهو مقيد اليدين ومرتدياً بدلة رياضية رمادية من نايك، مع كمامات أذن ونظارة تغطي عينيه.
هذا الظهور المفاجئ أعاد الاهتمام بخط الملابس الشهير Nike Tech Fleece، الذي كان يحتفظ بشعبية مستقرة قبل هذا الحدث.
وبحسب بيانات البحث على الإنترنت، شهدت عمليات البحث عن هذه البدلة ارتفاعاً حاداً بعد تداول الصور، ما جعلها تتصدر الترند عالمياً.
وبسعر يقارب 140 دولاراً للبدلة الرمادية للرجال، أصبحت القطعة من أكثر منتجات نايك مبيعاً، مع نفاد جميع المخزون تقريباً في دقائق.
وتفاعل رواد مواقع التواصل بسخرية واهتمام بهذا الحدث، حيث كتب بعضهم: “تسويق حربي لا يصدق”.
وبحسب محللين، فإن نايك كانت أكبر المستفيدين من اعتقال مادورو، بينما سجّلت مبيعات يومية قياسية نتيجة هذه الظاهرة غير المتوقعة


