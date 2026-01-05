بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ترامب: أمريكا تريد الوصول الكامل إلى النفط وغيره من الموارد في فنزويلا

5 يناير 2026
ترامب: أمريكا تريد الوصول الكامل إلى النفط وغيره من الموارد في فنزويلا

وطنا اليوم:جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته للسلطات الفنزويلية، وقال “نحن من يقود فنزويلا”، ثم تابع “إذا لم يلتزموا سننفذ ضربة ثانية”.
وقال ترامب “نتعامل مع الأشخاص الذين أدوا اليمين الدستورية للتو”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تركز على “إصلاح فنزويلا أكثر من الانتخابات” التي قال إنها ستجرى هناك في الوقت المناسب.
وفي تصريح سابق، قال الرئيس الأميركي إن رودريغيز “ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تفعل الصواب”.
وأكد ترامب أن بلاده تريد الوصول الكامل إلى النفط وغيره من الموارد في فنزويلا.
وفي ما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية فجر السبت وأدت لاعتقال مادورو، قال ترامب إن “جميع أفراد القوات المصابين في حالة جيدة بعد العملية”.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن “كثيرا من الكوبيين” قتلوا خلال العملية، كما ذكر أن الجيش كان مستعدا لتنفيذ موجة ثانية من الهجمات، و”كل شيء كان جاهزا، لكنني لا أعتقد أننا سنحتاج إليها”.

عشرات القتلى
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، بارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الأميركي على فنزويلا إلى 80 شخصا، بينما لم تعلن السلطات رسميا عددا محددا للقتلى.
وتحدثت الصحيفة استنادا إلى مسؤول فنزويلي -لم تسمه- قال إن القتلى من العسكريين والمدنيين وإن العدد قد يرتفع، وذلك بعدما قصفت القوات الأميركية العاصمة كاراكاس وعددا من المناطق الإستراتيجية في أنحاء متفرقة بالبلاد.
من جانبه، صرح وزير الدفاع الفنزويلي بأن عددا كبيرا من أفراد الفريق الأمني للرئيس قتلوا في العملية الأميركية، منددا بقتل بعض من أفراد حراسته “بدم بارد”.
وقد ساد هدوء حذر العاصمة كاراكاس، بعد يوم من اعتقال مادورو، إذ شهدت المدينة حركة ضئيلة للمركبات، وظلت المتاجر ومحطات الوقود وغيرها من المحال التجارية مغلقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:51

لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره الكولومبي في البيت الأبيض

09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب