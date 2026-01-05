ترامب: أمريكا تريد الوصول الكامل إلى النفط وغيره من الموارد في فنزويلا

وطنا اليوم:جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته للسلطات الفنزويلية، وقال “نحن من يقود فنزويلا”، ثم تابع “إذا لم يلتزموا سننفذ ضربة ثانية”.

وقال ترامب “نتعامل مع الأشخاص الذين أدوا اليمين الدستورية للتو”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تركز على “إصلاح فنزويلا أكثر من الانتخابات” التي قال إنها ستجرى هناك في الوقت المناسب.

وفي تصريح سابق، قال الرئيس الأميركي إن رودريغيز “ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تفعل الصواب”.

وأكد ترامب أن بلاده تريد الوصول الكامل إلى النفط وغيره من الموارد في فنزويلا.

وفي ما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية فجر السبت وأدت لاعتقال مادورو، قال ترامب إن “جميع أفراد القوات المصابين في حالة جيدة بعد العملية”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن “كثيرا من الكوبيين” قتلوا خلال العملية، كما ذكر أن الجيش كان مستعدا لتنفيذ موجة ثانية من الهجمات، و”كل شيء كان جاهزا، لكنني لا أعتقد أننا سنحتاج إليها”.

عشرات القتلى

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، بارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الأميركي على فنزويلا إلى 80 شخصا، بينما لم تعلن السلطات رسميا عددا محددا للقتلى.

وتحدثت الصحيفة استنادا إلى مسؤول فنزويلي -لم تسمه- قال إن القتلى من العسكريين والمدنيين وإن العدد قد يرتفع، وذلك بعدما قصفت القوات الأميركية العاصمة كاراكاس وعددا من المناطق الإستراتيجية في أنحاء متفرقة بالبلاد.

من جانبه، صرح وزير الدفاع الفنزويلي بأن عددا كبيرا من أفراد الفريق الأمني للرئيس قتلوا في العملية الأميركية، منددا بقتل بعض من أفراد حراسته “بدم بارد”.

وقد ساد هدوء حذر العاصمة كاراكاس، بعد يوم من اعتقال مادورو، إذ شهدت المدينة حركة ضئيلة للمركبات، وظلت المتاجر ومحطات الوقود وغيرها من المحال التجارية مغلقة