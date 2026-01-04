استثمار جديد في “الطفيلة الصناعية” بقيمة 10 ملايين دينار سيوفر 200 فرص عمل.

وطنا اليوم:وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم اتفاقية استثمار جديد في مدينة الطفيلة الصناعية سيقام على مساحة 28 دونم وسيتخصص بصناعة السجاد والموكيت بحجم استثمار 10 ملايين دينار سيوفر قرابة 200 فرصة عمل في مختلف مراحله التشغيلية.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية السيد عدي عبيدات بالوكالة إن الإستثمار الجديد يعد استثمارًا نوعيًا يعكس الثقة المتزايدة بالبيئة الاستثمارية في المدن الصناعية الأردنية وتحديدا في مدينة الطفيلة الصناعية حيث سيوفر المئات من فرص العمل التي طال انتظارها لأبناء المحافظة المتميزة بموقعها الجغرافي ومواردها البشرية بما يسهم في دعم سوق العمل المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة الطفيلة.

وبين السيد عدي عبيدات إن هذا الاستثمار الصناعي المتخصص في صناعة السجاد والموكيت جاء ثمرة للحوافز الحكومية الأخيرة الموجهة لدعم القطاع الصناعي والإستثمارات القادمة لمدينة الطفيلة الصناعية، والتي تضمنت خصومات على اسعار الكهرباء وتخفيضات على اسعار البيع والإيجار اضافة الى اشراكها ببنرامج الفروع الإنتاجية ومنح خصومات بنسبة50% على كلف المناولة في ميناء الحاويات بالعقبة.

وكشف السيد عدي عبيدات عن وصول عدد الإستثمارات الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية لغاية اليوم إلى 25 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 109 مليون دينار وفرت مايقارب 800 فرص عمل حيث تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وارتباطها بشبكة الطرق الرئيسية، الأمر الذي أسهم في تعزيز كفاءتها التشغيلية وجاذبيتها الاستثمارية وترسيخ دورها ضمن منظومة المدن الصناعية الأردنية في دعم التنمية الاقتصادية المتوازنة وتحفيز النمو الصناعي في المحافظات.

من جانبه ثمن المدير العام لشركه الماس لصناعه السجاد والموكيت الحاج محمود أبو العينين الجهود التي تبذلها شركة المدن الصناعية الأردنية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الصناعية، مشيدا بالإجراءات التنظيمية المتبعة والبنية التحتية المتكاملة التي تتمتع بها مدينة الطفيلة الصناعية والتي تعد عاملًا رئيسيًا في نجاح الاستثمارات المتخصصة في صناعة السجاد والموكيت.

يشار إلى ان مجلس الوزراء اقر حزمة الحوافز الإستثمارية اضافية مطلع العام 2025 التي لمدينة الطفيلة الصناعية في جلسته المنعقدة في محافظة الطفيلة والتي تشتمل على تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50% ليصبح سعر المتر المربع (5) خمسة دنانير بدلا من (10) دنانير، اضافة الى منح الشركات والمصانع الجديدة في المدينة كهرباء مجانية لمدة (3) سنوات بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية الممنوحة سابقا للمدينة. تستهدف الإستثمارات الصناعية الجديدة أو الراغبة بالتوسع، حيث يستهدف قرار تخفيض سعر المتر المربع الاستثمارات التي ترغب بشراء مساحات تزيد عن 20 دونم في حين يمنح القرار الشركات الصناعية التي تنشأ أو تسجل في مدينة الطفيلة الصناعية خلال سنة من صدور القرار كهرباء مجانية لمدة (3) سنوات.

كما يشار إلى أن هذه التخفيضات تأتي ضمن سلسلة قرارات حكومية سابقة لتحفيز الاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية شملت ايضا تخفيض اسعار الطاقة الكهربائية لمدة (10) سنوات بنسب متدرجة من (75% إلى 25%) بحيث تحصل الاستثمارات الصناعية على تخفيض على فاتورة الكهرباء بنسبة 75% لأول خمس سنوات و50% للسنوات السادسة والسابعة والثامنة و25% للسنتين التاسعة والعاشرة، اضافة الى شمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية من خلال زيادة الدعم المقدم للعمالة الاردنية لمدة (5) سنوات بدلا من (3) سنوات تتضمن تسديد 50% من الحد الأدنى للأجور مضاف اليها 25 دينار ضمان اجتماعي و25 دينار بدل مواصلات، اضافة الى منح البضائع المصدرة عبر ميناء الحاويات في العقبة والمصنعة في مدينة الطفيلة الصناعية خصم بنسبة 50% لمدة (5) سنوات وذلك ضمن شروط خاصة لكافة هذه الحوافز.