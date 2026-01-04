السعودي : لا استبدال للعملة السورية القديمة في محلات الصرافة الأردنية

وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، عبدالسلام السعودي، أنه لن يكون هناك أي استبدال للعملة السورية القديمة بالجديدة داخل محلات الصرافة العاملة في الأردن، مشيراً الى ان هذا الأمر غير متاح في السوق الأردني.

واشار السعودي ان سعر صرف الليرة السورية في الاردن كما هو وليس عليه تغيير.

وأوضح السعودي أن الأردنيين أو المقيمين الذين بحوزتهم ليرات سورية قديمة يتوجب عليهم استبدالها داخل الأراضي السورية فقط، إما من خلال البنوك أو شركات الصرافة المرخصة في سوريا، وذلك خلال مدة 90 يومًا التي حددتها السلطات النقدية السورية لعمليات الاستبدال.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة، يمكن لحاملي العملة القديمة مراجعة مصرف سوريا المركزي لإتمام عملية الاستبدال وفق الإجراءات التي يحددها المصرف.

يشار الى ان حاكم مصرف سوريا المركزي كان قد أكد أن عملية استبدال العملة صُممت لتكون يسيرة ومنظمة، مبينًا أن مدة الاستبدال تمتد 90 يومًا، على أن يتم البت خلال أول 60 يومًا في إمكانية تمديد الفترة من عدمها.

وأضاف أن عملية الاستبدال تركّز على ثلاث فئات نقدية هي: 1000 و2000 و5000 ليرة سورية، وتُنفذ عبر نحو 1500 نقطة استبدال تشمل المصارف وشركات الصرافة المنتشرة في مختلف المحافظات السورية.