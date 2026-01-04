تكليف عدي عبيدات بمهام المدير العام لشركة المدن الصناعية الاردنية

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية تكليف السيد عدي عبيدات بمهام المدير العام للشركة، اعتبارًا من الأول من الشهر الحالي، خلفًا للسيد عمر جويعد الذي انتهت مهامه.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، جاء قرار التكليف نظرًا لخبرة عبيدات الطويلة في شركة المدن الصناعية الأردنية، حيث شغل عددًا من المناصب الإشرافية والإدارية، كان آخرها نائب المدير العام، وأسهم من خلالها في تطوير الأداء المؤسسي للشركة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

ويُذكر أن شركة المدن الصناعية الأردنية تمتلك تسع مدن صناعية موزعة على مختلف محافظات المملكة، تضم أكثر من 975 شركة صناعية، بحجم استثمار يقارب 3 مليارات دينار أردني، وأسهمت في توفير أكثر من 62 ألف فرصة عمل لكلا الجنسين.