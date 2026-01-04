البندورة بـ6 قروش.. وفرة في الإنتاج واستقرار السعر في مركزي عمان

وطنا اليوم:شهد سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه، التابع لأمانة عمان الكبرى، يوم الأحد، نشاطا تجاريا لافتا وتدفقا كثيفا للمنتجات البستانية، حيث استقبلت ساحات السوق كميات ضخمة من المنتجات المحلية، مما انعكس إيجابا على استقرار الأسعار، وتوافر الأصناف الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول اليد.

لغة الأرقام.. أكثر من 3000 طن

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة السوق، بلغ إجمالي الكميات الواردة إلى السوق اليوم ما مجموعه 3213 طنا من مختلف الأصناف.

وقد استحوذت الخضار على حصة الأسد من التوريد، حيث بلغت الكمية الواردة 2207 أطنان، ما يعزز حالة الاكتفاء في الأسواق المحلية.

في المقابل، بلغت كميات الفواكه الواردة نحو 751 طنا، بينما سجلت الورقيات حضورا بمقدار 255 طنا، لتكتمل بذلك السلة الغذائية اليومية للمستهلك الأردني.

رصد الأسعار.. “البندورة” الأرخص

وفي قراءة لقائمة الأسعار المعلنة وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، لوحظ انخفاض ملموس في أسعار بعض السلع الاستراتيجية.

سلة الخضار الأساسية: سجلت البندورة، التي تعد عصب المطبخ الأردني، أدنى مستوياتها السعرية، حيث تراوح سعر الكيلو بين 6 قروش (للصنف العادي) و 17 قرشا (للصنف الممتاز)، وهو سعر يعكس وفرة الإنتاج. كما حافظت البطاطا على استقرارها بين 15 و 30 قرشا، وكذلك البصل الناشف الذي تراوح بين 20 و 30 قرشا، مما يعني أن تكلفة الطبخة الأساسية لا تزال منخفضة.

مكونات السلطة والمقالي: وفيما يتعلق بالأصناف الأخرى، شهد الخيار تباينا سعريا بين 30 و 50 قرشا، بينما جاء سعر الباذنجان الأسود العجمي مغريا للمستهلكين، متراوحا بين 10 و 20 قرشا فقط. وسجلت الزهرة سعرا يتراوح بين 15 و 35 قرشا.

تباين في الفواكه والحمضيات

وعلى صعيد الفواكه والحمضيات، أظهرت النشرة تفاوتا واضحا يعتمد على الجودة والمصدر. فقد قفز سعر الليمون ليسجل فروقا واسعة، حيث بدأ من 40 قرشا للأصناف العادية، ليصل إلى 100 قرش (دينار واحد) للأصناف الفاخرة أو “الشهري”، وهي السلعة الأعلى سعرا في قائمة اليوم. أما الموز البلدي، فقد حافظ على مستواه الاعتيادي بين 50 و 80 قرشا، بينما تراوح سعر الجزر بين 35 و 50 قرشا.

تشير هذه الأرقام إلى أن الأسواق المحلية في حالة “اتزان” تميل لصالح المستهلك في معظم الأصناف الضرورية، مع وجود خيارات متعددة تناسب كافة الشرائح، في ظل استمرار تدفق الشاحنات المحملة بالخيرات إلى قلب العاصمة عمان