بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

المحكمة العليا في فنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي الرئاسة مؤقتا

37 ثانية ago
المحكمة العليا في فنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي الرئاسة مؤقتا

وطنا اليوم:أمرت المحكمة العليا في فنزويلا، نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي الرئاسة مؤقتا عقب اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت الدائرة الدستورية في المحكمة إن “رودريغيز تتولى، بصفتها الطرف المسؤول، جميع المسؤوليات والواجبات والصلاحيات المنوطة بمنصب رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بهدف ضمان استمرارية الإدارة والدفاع الشامل عن الوطن”.
ولم يُعلن القضاة حاليا مادورو غائبا بشكل نهائي، ما كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يوما.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:22

بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة مشتركة على منشأة لـ داعش في سوريا

00:18

وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

00:16

الأمير الحسن بن طلال يتابع جانباً من تصفيات المنتخب الوطني للسكواش وبطولة المملكة للتايكواندو

23:11

عقد قران سيف الدين نجل الصحفي محمد غنام .. آل الحاج وغنام النجار .. نسايب

23:04

تساؤلات مشروعة حول حلّ المجالس البلدية ( بين التحديات وأنتظارالعودة بعد ستة اشهر)

19:30

وزير الاشغال يرى الخطر ويؤجّل الحل … ومديره يلتزم الصمت حتى تغرق بلدة العراق

16:54

“الأوقاف” تطلق دورات دبلوم معتمدة لموظفيها

16:51

تألق منتخب النشامى يعزز ثقافة تشجيع منتخبات الفئات العمرية

16:50

سلطة وادي الأردن توقّع اتفاقيات مع جمعيات مستخدمي المياه

16:48

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

15:26

مندوباً عن الملك وولي العهد … العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق صالح إرشيدات

13:36

الدكتور تيسير يونس … رجل الصحة والأعمال، رمز الالتزام والريادة الوطنية

وفيات
الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025