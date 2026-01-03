بنك القاهرة عمان
3 يناير 2026
“الأوقاف” تطلق دورات دبلوم معتمدة لموظفيها

افتتح أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور إسماعيل الخطبا، اليوم السبت، دورات دبلوم تدريبية تنفذها الوزارة، بالتعاون جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

وتهدف الدورات إلى رفع كفاءة العاملين في الشأن الديني، وتطوير مهاراتهم العلمية والمهنية، وتشمل 5 مسارات تخصصية في الفقه الشافعي، واللغة العربية، والأداء الصوتي وتطبيقاته في التلاوة والأذان، واللغة الإنجليزية، إضافة إلى استخدام التقنيات الذكية عبر الفضاء الرقمي، بما يواكب متطلبات العمل الدعوي والتعليمي في المرحلة الراهنة.

وتبلغ مدة الدورات 9 أشهر، بواقع 300 ساعة تدريبية، وتستهدف موظفي وزارة الأوقاف من الأئمة والواعظات والمؤذنين والعاملين في الوزارة، وتجمع برامجها بين الجانبين النظري والتطبيقي، وتراعي احتياجات الميدان الدعوي.

وقال الخطبا، إن هذه الدورات تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على الاستثمار في العنصر البشري، وبناء قدرات كوادرها، بما يسهم في تطوير الخطاب الديني، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وتمكين العاملين من مواكبة المتغيرات العلمية والتقنية.

وأشار إلى أن خريجي هذه الدورات سيحصلون على شهادات صادرة عن جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أهمية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في إعداد برامج تدريبية نوعية تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الدعوية والتعليمية المقدمة للمجتمع.

وأضاف، أن الشراكة مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية تعكس التكامل في إعداد برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وجودة العمل الدعوي والتعليمي.


