زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب المكسيك وشينبوم تلغي مؤتمرها الصحفي

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:ضرب زلزال قوي جنوب ووسط المكسيك، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقاطعة أول إحاطة صحافية لرئيسة البلاد، كلوديا شينباوم، في العام الجديد، حيث انطلقت صفارات الإنذار محذرة من الزلزال.
وأظهر مقطع فيديو متداول، شينباوم وهي تتحدث في مؤتمرها الصحافي الصباحي عندما دوت صفارات الإنذار، وقالت الرئيسة “يا إلهي هناك زلزال.. دعونا جميعا نخرج في هدوء”، لتقوم فورا بإخلاء المكان بكل هدوء برفقة الصحافيين.
كما قامت السلطات بإخلاء مبنى القصر الوطني كإجراء احترازي.
فيما بلغت قوة الزلزال، 6.5 درجة وكان مركزه بالقرب من بلدة سان ماركوس في ولاية غيريرو الجنوبية، قرب منتجع أكابولكو على ساحل المحيط الهادئ، وفقاً للهيئة الوطنية المكسيكية لرصد الزلازل.

تفعيل مبكر للإنذار.. ولا أضرار
وأفادت هيئة الإدارة الشاملة للمخاطر والحماية المدنية بأن إنذار الزلزال تم تفعيله فور حدوثه، كما جرى تنفيذ بروتوكولات الحماية المدنية في أنحاء المدينة.
بدورها، قالت رئيسة المكسيك، عبر منصة “إكس”، بعد أن تحدثت مع حاكم الولاية، لم ترد تقارير على الفور عن أضرار جسيمة في غيريرو، كما لم ترد تقارير عن أية أضرار في العاصمة مكسيكو سيتي.


