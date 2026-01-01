موجودات صندوق استثمار الضمان تنمو لتبلغ 18.6 مليار دينار نهاية 2025

وطنا اليوم:حققت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموًا قياسيًا بقيمة 2.4 مليار دينار، لتصل إلى 18.6 مليار دينار نهاية العام 2025 مقابل 16.2 مليار دينار نهاية العام 2024، وبنسبة نمو 15% .

وبحسب النتائج المالية الأولية للصندوق للعام 2025، جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل الذي وصل إلى حوالي 2.2 مليار دينار نهاية العام 2025، مقارنة مع مليار دينار نهاية العام 2024، وبنسبة نمو بلغت حوالي 116%، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 200 مليون دينار.

وجاء ارتفاع الدخل الشامل نتيجة تحقيق صافي عوائد من المحافظ الاستثمارية بقيمة حوالي 1.1 مليار دينار وبنسبة نمو 21.7%، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 1.1 مليار دينار.

وقال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، إن النتائج المتحققة خلال عام 2025 تعكس قدرة

الصندوق على إدارة محافظه الاستثمارية بكفاءة، واغتنام الفرص المتاحة في التوقيت المناسب، مع الحفاظ على توازن مدروس بين العائد والمخاطر، مشيرًا إلى أن أداء الصندوق يعد مؤشرًا مهمًا على تحسن أداء الاقتصاد الوطني ومستوى الثقة في بيئة الاستثمار.

وأضاف، أن الصندوق يتجه في المرحلة القادمة إلى تنفيذ والمساهمة في مشاريع استثمارية كبرى، من بينها مشروع عمرة والناقل الوطني، إلى جانب دراسة عدد من المشاريع الكبرى مع القطاع الخاص، ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الطاقة والنقل والتعدين وغيرها.

وأوضح، أن الصندوق يعمل حاليُا على تحديث خطته الاستراتيجية، ومراجعة توجهاته الاستثمارية، وإعادة تقييم توزيع الموجودات، بما يعكس قراءة اكثر عمقُا لتطورات الأسواق، ويعزز التوجه نحو استثمارات ذات اثر اقتصادي مباشر، بما ينسجم مع الالتزامات طويلة الأجل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويدعم استدامة العوائد ودور الصندوق في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال رئيس صندوق الاستثمار الدكتور عزالدين كناكريه، إن النتائج المالية تعكس حصافة تنويع الأدوات الاستثمارية، من خلال توزيع الموجودات على محافظ السندات، أدوات السوق النقدي، الأسهم، الاستثمارات العقارية، القروض والاستثمارات السياحية.

وأوضح، أن الصندوق يدير هذا التنويع ضمن إطار منضبط يراعي تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات المخاطر وآجال الاستثمارات المختلفة، مؤكدًا أن النتائج الاستثنائية المحققة تعكس سلامة القرارات الاستثمارية المتخذة.

وأضاف، أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الآليات التنفيذية المرتبطة بإدارة وتنويع الأدوات الاستثمارية، بالتوازي مع تنفيذ وتوسيع استثمارات قائمة ودراسة فرص جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يعزز جاهزية الصندوق للتعامل مع المتطلبات الاستثمارية المستقبلية ويحقق عوائد مستدامة.

وأكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن نشر البيانات المالية الأولية في هذا التوقيت يأتي في إطار نهج الصندوق في الإفصاح المؤسسي، لافتًا إلى أنه سيقوم بنشر البيانات التفصيلية لمحافظه الاستثمارية ضمن تقريره الدوري الذي سيصدر خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.