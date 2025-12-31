بنك القاهرة عمان
وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

23 ثانية ago
وطنا اليوم _

حذّر وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري من خطورة تشكّل السيول في مناطق المملكة وخاصة التي تضررت في المنخفض الأخير ، في ظل الظروف الجوية السائدة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تأتي على رأس الأولويات ولا تحتمل أي تهاون أو تأخير في التعامل مع المستجدات الميدانية.

وأصدر المصري توجيهات عاجلة إلى رؤساء لجان البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وجميع الكوادر كافة بضرورة النزول الفوري إلى الميدان، ورفع الجاهزية القصوى، ومتابعة مجاري السيول وعبّارات تصريف مياه الأمطار، خصوصًا في المناطق المنخفضة ومواقع الاختناقات المعروفة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل تفاقم أي مخاطر محتملة.

وشدّد المصري على أهمية التواجد الميداني الفعلي لرؤساء البلديات ومديري الدوائر المعنية، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب عملًا ميدانيًا مباشرًا وسريع الاستجابة، والتعامل الحازم مع أي طارئ قد يهدد الأرواح أو الممتلكات.

كما دعا المصري إلى التنسيق الكامل مع غرف الطوارئ في المحافظات، والدفاع المدني، والأجهزة المعنية، لضمان سرعة التدخل ومعالجة أي تجمعات للمياه أو انهيارات محتملة، مشددًا على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع المواطنين والاستجابة الفورية لبلاغاتهم.

وختم المصري بالتأكيد على أن الوزارة تتابع التطورات أولًا بأول، ولن تتهاون مع أي تقصير، مشددًا على أن الجاهزية الميدانية اليوم ليست خيارًا، بل واجبًا وطنيًا تمليه الظروف الجوية وحماية الأرواح والممتلكات.


