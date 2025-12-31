زين ترعى بطولة الأردن المفتوحة للبادل 2025

وطنا اليوم:في إطار التزامها المستمر بدعم قطاع الرياضة في المملكة وتمكين الشباب، ورعايتها لأبرز الفعاليات التي تقام على الساحة المحلية؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لبطولة الأردن المفتوحة للبادل 2025 -أكبر بطولات البادل في المملكة-، والتي أُقيمت على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 26 إلى 29 كانون الأول في Padel Hall، بمشاركة نخبة من لاعبي البادل من الأردن وخارجه، وبتنظيم من الاتحاد الأردني للتنس.

وتأتي رعاية زين لهذه البطولة انسجاماً مع استراتيجيتها في دعم قطاع الرياضة كأداة لتمكين الشباب، ودعم المواهب المحلية وتعزيز حضور اللاعبين الأردنيين في المنافسات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الألعاب الرياضية التي تشهد نمواً متسارعاً في الأردن وإقبالاً كبيراً، وفي مقدمتها رياضة البادل.

وتُعد هذه البطولة واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي أقيمت لهذا العام، حيث جمعت بين المنافسة عالية المستوى والأجواء الرياضية الاحترافية، وكان قد فاز الثنائي زيد المشني وهيثم عاشور عن فئة الرجال، وآنا أبو الحاج و جود مدني عن فئة السيدات، فيما فاز كرم حتاملة وزيد المشني عن فئة Men’s Pro Showdown المفتوحة لجميع المستويات، وحصلوا على جوائز نقدية بقيمة 10,000 دينار.

